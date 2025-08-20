Deux blessés graves après une collision frontale à Gals (BE)

La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Keystone-SDA

Deux hommes ont été grièvement blessés après un accident grave mercredi après-midi sur l'A20 à Gals (BE). Deux voitures sont entrées en collision frontale, indique la police cantonale bernoise.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Les forces de l’ordre ont été alarmées peu après 14h05 qu’un accident s’était produit sur ce tronçon, peut-on lire dans un communiqué.

Deux véhicules circulaient en direction opposée entre la Thielle (NE) et Gals lorsque pour une raison encore indéterminée, la voiture venant depuis Thielle est sortie de sa trajectoire. Elle est alors entrée en collision frontale avec le véhicule venant en sens inverse.

Grièvement blessés, les deux conducteurs ont dû être désincarcérés de leurs voitures par les sapeurs-pompiers professionnels de Bienne et ceux du Stützpunkt Feuerwehr Ins. Les deux hommes ont ensuite été emmenés à l’hôpital, l’un par un hélicoptère de la Rega et l’autre par une équipe d’ambulance.

Le tronçon entre Thielle et Gals a été totalement fermé au trafic durant plusieurs heures afin de permettre l’engagement des forces d’intervention sur place. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les causes et circonstances exactes de l’accident.

