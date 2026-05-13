Deux centrales nucléaires pourraient rester en service 80 ans

Keystone-SDA

Les centrales nucléaires de Leibstadt (AG) et Gösgen (SO) pourraient rester en service 80 ans, selon un rapport adopté mercredi par le Conseil fédéral. Cette durée de vie est techniquement possible et rentable, selon différents scénarios.

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(Keystone-ATS) Un soutien financier fédéral ne serait pas nécessaire, indique le gouvernement dans un communiqué. Les investissements pour la mise à niveau technique pourraient être amortis au vu de l’évolution des prix de l’électricité et des coûts.

Les risques réels sont plutôt liés aux incertitudes politiques et réglementaires. Il s’agit par exemple d’une mise hors-service anticipée ou d’un renforcement des exigences sécuritaires. Le maintien des connaissances et des compétences spécifiques constitue aussi un défi.

L’exploitation à long terme des centrales nucléaires existantes, associée à un développement conséquent des énergies renouvelables, peut limiter les besoins d’importation en hiver, écrit le Conseil fédéral. La sécurité d’approvisionnement serait ainsi garantie.