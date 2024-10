Deux hôpitaux à Gaza ravitaillés par une mission OMS-Croix-Rouge

Keystone-SDA

3 minutes

(Keystone-ATS) Une mission conjointe de l’OMS et de la Croix-Rouge palestinienne a réussi samedi à évacuer des malades et ravitailler deux hôpitaux dans le nord de la bande de Gaza, a indiqué dimanche le patron de l’OMS sur le réseau social X.

« L’OMS et ses partenaires ont finalement réussi à atteindre les hôpitaux Kamal Adwan et Al-Sahaba hier (samedi) après neuf tentatives cette semaine », a souligné le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus.

« Les missions ont été accomplies alors que les combats se poursuivent », a insisté le Dr Tedros. Il a ajouté que les chauffeurs avaient été soumis a des traitements humiliants et même détenus pendant un temps à un checkpoint, « ce qui est inacceptable ».

L’OMS dénonce régulièrement les obstacles que mettent les autorités israéliennes à ces missions de ravitaillement et d’évacuations de patients. Elle l’avait encore fait vendredi lors d’un point de presse à Genève précisément au sujet de cette mission de secours vers le nord de la bande de Gaza.

« Les missions ponctuelles ne suffisent pas »

« Les missions ponctuelles ne suffisent pas. Il est nécessaire de réapprovisionner régulièrement les hôpitaux pour qu’ils continuent de fonctionner », a déclaré le patron de l’OMS, réitérant son « appel à une facilitation durable des missions humanitaires et à la garantie de la sécurité du personnel humanitaire, ainsi qu’à un cessez-le-feu ».

Selon l’OMS, 13 patients dans un état critique ont pu être transférés de l’hôpital Kamal Adwan à l’hôpital al-Chifa à Gaza-ville.

« L’hôpital est débordé et accueille toujours environ 60 patients hospitalisés et reçoit au moins 50 à 70 blessés par jour », a souligné le Dr Tedros.

Six autres patients qui avaient déjà été transférés plus tôt de l’hôpital al-Awda vers Kamal Adwan ont aussi été emmenés à al-Chifa, ainsi que les personnes les accompagnant.

Par ailleurs, la mission a permis de livrer 20’000 litres de carburant pour maintenir Kamal Adwan et al-Awda en état de fonctionnement et 23’000 litres ont été livrés à l’hôpital al-Sahaba, en plus de 800 unités de sang ainsi que des médicaments et des fournitures médicales essentielles.

Le carburant sert essentiellement à faire fonctionner les générateurs des hôpitaux pour assurer l’alimentation électrique.

L’infrastructure hospitalière dans toute la bande de Gaza est très fragile après un an de guerre entre Israël et le Hamas, nombre d’entre eux ayant été touchés par des bombardements ou des combats. L’armée israélienne accuse le mouvement islamiste Hamas, qui contrôle la bande de Gaza et a mené les attaques du 7 octobre 2023 en Israël, d’opérer sous le couvert de ces bâtiments qui bénéficient normalement d’une protection accrue au regard des lois de la guerre.