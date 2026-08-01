La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Flux personnalisé

Connectez-vous pour ajouter des thèmes à votre flux.

Inscrivez-vous dès maintenant
Liste de favoris

Connectez-vous pour ajouter des articles à votre liste.

Inscrivez-vous dès maintenant
Démocratie Suisse
Guerres de l’information
Démocratie numérique
Élections mondiales
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Communauté des Suisses de l'étranger
Politique suisse
Votations
Expatriation
La Suisse insolite
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Deux hommes trouvent la mort dans un accident de moto à Pfyn (TG)

Keystone-SDA

Dans la nuit de vendredi à samedi, à Pfyn dans le canton de Thurgovie, deux hommes ont trouvé la mort lors d'une collision entre un motard et un groupe de piétons. Un autre homme, grièvement blessé, a été transporté à l'hôpital par la Rega.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) L’accident s’est produit vers 01h30 sur une route principale, a indiqué la police cantonale de Thurgovie. Le motard, âgé de 27 ans, est entré en collision avec les piétons, qui marchaient dans la même direction, venant de Müllheim et se dirigeant vers Pfyn.

Les victimes sont le motard suisse ainsi qu’un piéton polonais âgé de 31 ans. Un autre Polonais de 38 ans, grièvement blessé, a été hospitalisé par la Rega après avoir reçu les premiers soins.

Le service de police scientifique a été sollicité pour déterminer les causes de l’accident.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision