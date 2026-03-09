Deux importants délits de chauffard en un week-end en Valais

Keystone-SDA

Deux importants excès de vitesse ont été enregistrés par la Police cantonale valaisanne entre vendredi et dimanche. Un automobiliste a été mesuré à 248 km/h sur l'autoroute A9 vendredi, alors qu'un autre a roulé à 112 km/h au lieu de 50 km/h à Viège (VS) dimanche soir.

(Keystone-ATS) Le premier délit concerne un conducteur belge de 27 ans qui circulait sur l’autoroute du Rhône A9 de Fully en direction de Martigny, indique lundi la police cantonale valaisanne dans un communiqué. L’homme, qui dépassait la vitesse autorisée de plus de 100 km/h, a été interpellé.

Au terme de son audition, une interdiction de conduire sur le territoire suisse lui a été notifiée. Une garantie d’amende de plusieurs milliers de francs lui a également été prélevée.

L’excès de vitesse enregistré dimanche est imputé, lui, à un conducteur italien de 36 ans, alors qu’il circulait sur la Talstrasse à Viège. Son permis de conduire lui a été retiré sur le champ.

Les deux intéressés ont été dénoncés auprès du Service de la circulation routière et de la navigation, ainsi qu’au Ministère public, qui a ouvert des instructions, précise le communiqué.