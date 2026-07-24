Deux morts dans une frappe de drone sur Soumy, en Ukraine

Keystone-SDA

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Deux personnes ont été tuées et deux autres blessées dans une frappe de drone russe à Soumy, en Ukraine, a annoncé samedi le chef de l'administration militaire locale. En Russie, les autorités ont fait état d'une "attaque massive de drones ennemis" sur Belgorod.

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(Keystone-ATS) «A la suite d’une frappe de drone à réaction contre un bureau de poste, deux personnes ont été tuées» à Soumy, a écrit Sergiï Kryvocheenko sur le réseau social Telegram, en précisant qu’il s’agissait de deux hommes. Deux autres hommes ont été légèrement blessés, a-t-il ajouté.

A Zaporijjia (sud), un homme a été blessé dans une «attaque ennemie», a par ailleurs indiqué le chef de l’administration militaire Ivan Fedorov.

Ces frappes surviennent au lendemain d’une attaque de missile russe contre une démonstration d’équipements militaires dans la région de Kiev, qui a tué vendredi au moins dix personnes et blessé près d’une centaine d’autres à des degrés divers.

Du côté russe, le gouverneur intérimaire de la région de Belgorod, frontalière avec l’Ukraine, a fait état samedi à l’aube sur les réseaux sociaux d’une «attaque massive de drones ennemis» sur la ville de Belgorod. «Malheureusement, il y a des blessés», a-t-il écrit, sans préciser le nombre.