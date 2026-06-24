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Deux nouvelles auditions, les 14 et 16 juillet prochains

Keystone-SDA

Les auditions en lien avec le drame de Crans-Montana vont se poursuivre dans trois semaines. Deux des 14 prévenus seront interrogés par le pool de procureures, à la mi-juillet. Tous deux n'avaient pas répondu aux questions, lors de leur première audition.

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(Keystone-ATS) Le chargé de sécurité de l’ancienne commune de Chermignon, en poste jusqu’au 31 décembre 2016, sera auditionné au campus Energypolis de Sion, le mardi 14 juillet, selon une information de Keystone-ATS, confirmée par le Ministère public (MP).

Le 8 avril dernier, l’homme avait refusé de répondre aux questions, comme le Code pénal le lui permet, n’ayant pas eu accès au dossier pénal.

Accès au dossier pénal

Président de la commune de Chermignon de 2009 à 2016, Jean-Claude Savoy est, lui, reconvoqué pour le jeudi 16 juillet. Le 13 mai dernier, il avait également fait valoir son droit de se taire, n’étant pas à connaissance du dossier pénal. Depuis lors, les deux prévenus ont eu accès au document.

Leurs auditions porteront, notamment, sur les travaux d’envergure qui ont eu lieu au bar «Le Constellation», en 2015, soit à l’arrivée des époux Moretti.

Dans cette affaire, tous les accusés doivent répondre des mêmes charges, soit: homicide par négligence, lésions corporelles par négligence et incendie par négligence. Depuis sa dernière audition, le 5 juin, Jessica Moretti doit également répondre de faux dans les titres.

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