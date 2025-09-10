La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Deux personnes blessées au cours d’une altercation à Villeneuve

Keystone-SDA

Deux jeunes hommes ont été blessés, dont l’un par balle, au cours d’une altercation impliquant d’autres individus mardi à Villeneuve. Les victimes ont été hospitalisées en urgence, mais leurs jours ne sont pas en danger. Les antagonistes sont en fuite.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Mardi aux alentours de 16h45, deux jeunes hommes se sont réfugiés dans un commerce de Villeneuve. L’un présentait une blessure par balle. L’autre avait été blessé lors d’une altercation qui s’était déroulée précédemment sur les quais de Villeneuve avec d’autres individus.

Les deux victimes, un Français âgé de 24 ans et un Suisse de 23 ans, ont été hospitalisés en urgence. Leurs jours ne sont pas en danger. Les autres participants à l’altercation sont en fuite. Le Ministère public a été informé et le procureur de service a ouvert une instruction pénale.

