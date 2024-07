Deux personnes se noient dans des lacs zougois

Keystone-SDA

1 minute

(Keystone-ATS) Deux personnes décédées ont été repêchées dans les eaux zougoises en l’espace de deux heures samedi après-midi. Un homme sans vie a été retrouvé dans un établissement de bains à Oberägeri et une femme morte dans le lac de Zoug à Hünenberg See, a indiqué la police.

Le corps de l’homme a été découvert samedi en début d’après-midi par des nageurs près de l’Ägeribad, à quelques mètres de la rive, a indiqué dimanche midi la police cantonale zougoise. L’homme a ensuite été ramené sur la terre ferme et réanimé par des particuliers et un maître-nageur. Les mesures de réanimation n’ont pas permis de sauver l’homme.

A 15h45, les forces d’intervention se sont rendues à Hünenberg See, où des badauds ont trouvé le corps sans vie d’une femme sur la rive du lac de Zoug. Le décès n’a pu être que constaté, a indiqué la police.

Les identités des personnes décédées n’étaient pas encore claires dimanche et faisaient l’objet d’une enquête complémentaire. Afin de déterminer la cause du décès, les deux corps ont été transportés à l’Institut de médecine légale de Zurich. Selon les investigations menées jusqu’ici par la police zougoise et le ministère public du canton de Zoug, rien n’indiquait dimanche après-midi qu’un tiers était intervenu.