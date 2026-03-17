Deux personnes tuées par des frappes iraniennes près de Tel-Aviv

Keystone-SDA

Deux personnes ont été tuées dans la nuit de mardi à mercredi près de Tel-Aviv, selon les services de secours, la police israélienne faisant état de chute dans le même secteur de fragments de projectiles provenant de frappes iraniennes.

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(Keystone-ATS) Les secouristes du Magen David Adom, l’équivalent israélien de la Croix-Rouge, ont diffusé des images montrant des dégâts importants, notamment une vidéo d’une voiture en feu et des décombres provenant de plusieurs sites. Selon cette organisation, les frappes ont touché la ville de Ramat Gan, dans la banlieue est de Tel-Aviv.

«Nous avons vu de la fumée s’élever d’un bâtiment fortement endommagé, dont les vitres étaient brisées», a déclaré Inbar Green, secouriste du Magen David Adom, dans un communiqué.

Ces deux décès portent à 14 le nombre de victimes israéliennes de la guerre au Moyen-Orient. Ils sont survenus au terme d’une nouvelle journée d’intenses bombardements menés par Israël contre des cibles en Iran et au Liban.

«Plusieurs sites d’impact»

La police israélienne a indiqué que ses démineurs «interviennent sur plusieurs sites d’impact où des débris de munitions ont été signalés dans le district» de Tel-Aviv.

Dans un communiqué distinct, le commandement du front intérieur de l’armée a déclaré que ses équipes de recherche et de sauvetage «interviennent sur plusieurs sites du centre d’Israël où des impacts ont été signalés».

A Jérusalem, au moins deux explosions ont été entendues tôt mercredi, peu après l’annonce par l’armée israélienne de l’identification d’une nouvelle salve de missiles tirés depuis l’Iran. Des sirènes d’alerte ont retenti dans plusieurs quartiers de la ville, tandis que l’armée ordonnait aux habitants de se réfugier dans les abris.