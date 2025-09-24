Deux pollutions de ruisseaux dans le canton de Fribourg
Le canton de Fribourg a subi deux pollutions de cours d'eau ces derniers jours. Le premier cas a touché le ruisseau des Moulins à Farvagny-le-Grand, où plusieurs poissons sont morts, l'autre a concerné le ruisseau de l'Epena du côté de Domdidier.
(Keystone-ATS) A Farvagny-le-Grand, la pollution a été causée dimanche par une contamination au chlore survenue après le vidage d’une piscine, a indiqué la Police cantonale fribourgeoise. Les recherches ont permis de localiser l’origine. L’auteur présumé, âgé de 51 ans, sera dénoncé, précise le communiqué.
A Domdidier, mardi, l’écosystème a été aussi touché, mais aucune mort de poissons n’a été constatée. L’origine de la pollution reste inconnue. Sur place, les agents ont constaté la présence d’une petite quantité d’hydrocarbures à la surface de l’eau. Les pompiers ont contenu et traité le sinistre par l’installation de barrages.
Outre la police cantonale, les opérations, tant à Farvagny-le-Grand qu’à Domdidier, ont impliqué la présence du Service de l’environnement, du Service des forêts et de la nature ainsi que du garde-faune.