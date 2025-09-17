Deux recours déposés au Tribunal cantonal contre EolJorat Sud

Après le rejet de 549 oppositions par le Canton de Vaud, la commune de Froideville et l'association Eoleresponsable en collaboration avec Paysage-Libre Vaud ont déposé chacune un recours auprès de la Cour de droit administratif et public. Elles dénoncent de graves non-conformités dans le projet d'éoliennes EolJorat Sud.

(Keystone-ATS) La Direction générale du territoire et du logement (DGTL) a balayé les oppositions sans examiner les arguments de fond, estiment les recourantes dans un communiqué publié mercredi. Selon elles, le projet de huit éoliennes de 200 mètres de haut ne respecterait pas le plan partiel d’affectation (PPA) validé par le Tribunal fédéral, avec notamment des pales trop grandes, des chantiers dépassant les limites fixées et des défrichements supplémentaires.

Les opposantes jugent «absurde» l’implantation d’un tel parc au cœur du parc naturel périurbain du Jorat, récemment inauguré pour favoriser la biodiversité. Une zone forestière strictement protégée côtoie des éoliennes, qui nécessitent un méga-chantier en pleine nature puis génèrent des nuisances permanentes pour la faune et l’humain, décrivent-elles.

Gestion des risques insuffisante

Les recourantes dénoncent aussi les impacts sur les usagers du Jorat, ainsi que sur les habitants, certains logeant à 350 mètres des futures machines: nuisances sonores, ombres clignotantes, flashs nocturnes et risques liés aux projections de glace en hiver. La gestion des risques en matière de santé, de sécurité routière et de pollution des eaux est globalement insuffisante, relèvent-elles.

Les associations affirment poursuivre leur combat après plus de onze ans de procédure. Pour Eoleresponsable, Paysage-Libre Vaud et Froideville, les recours visent à obtenir un examen indépendant de la justice cantonale, à l’écart des pressions politiques. Selon elles, la Ville de Lausanne cherche à imposer le projet au nom d’une stratégie énergétique «verte», mais elle le fait sur le dos des communes voisines et au détriment de la protection de la nature.

Un long chemin

Porté par la Ville de Lausanne, le projet a obtenu le permis de construire du canton le 18 août dernier. Lancé en 2007, EolJorat Sud a déjà franchi de nombreuses étapes, parmi lesquelles l’adoption du plan partiel d’affectation en 2015 et la validation par le Tribunal fédéral en 2022. Les autorités estiment que la construction du parc se fera aux alentours de 2028 au vu des recours.

Avec huit éoliennes implantées dans les bois du Jorat, sur des terrains appartenant à la Ville de Lausanne, EolJorat Sud doit produire environ 55 GWh par an. Cela correspond à la consommation électrique annuelle d’environ 25’000 ménages lausannois.

Pour l’instant, Vaud n’abrite qu’un seul parc éolien, celui de Sainte-Croix. Un autre, celui de Sur Grati, est en construction entre Vallorbe et Romainmôtier. Plusieurs autres parcs sont en cours de procédure sur le territoire vaudois, où se trouve le plus grand potentiel éolien du pays.