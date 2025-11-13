La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Deux rentes de cinq ans grâce à l’Eurodreams

Une personne en France et une en Belgique ont décroché une rente mensuelle de 2222 francs durant cinq ans grâce à l'Eurodreams jeudi soir. Elles ont coché les six bons numéros 7, 15, 18, 19, 24 et 32, mais pas le numéro "dream" 2, a annoncé la Loterie romande.

(Keystone-ATS) Le gros lot est une rente mensuelle de 22’222 francs durant 30 ans. Il faut pour cela trouver les 6 bons numéros ainsi qu’un numéro spécial appelé «dream».

Huit pays européens proposent ce jeu. En Suisse, Eurodreams est exploité par la Loterie romande et par Swisslos côté alémanique. Le tirage du jeu est effectué les lundis et jeudis soir.

