Deux séismes au Venezuela: des immeubles effondrés à Caracas

Keystone-SDA

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Deux puissants séismes, avec des magnitudes 7,2 et 7,5 selon le service sismologique américain USGS, ont frappé coup sur coup mercredi le Venezuela. Ils ont provoqué l'effondrement d'immeubles à Caracas et des scènes de panique.

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(Keystone-ATS) Aucun bilan n’a été rendu public dans l’immédiat. La présidente par intérim du pays, Delcy Rodriguez, a décrété l’état d’urgence et l’aéroport de Caracas, gravement endommagé selon elle, a été fermé.

Selon l’United States Geological Survey (USGS), une première secousse de magnitude 7,2 est survenue à 18h04 locales (00h04 en Suisse) à une profondeur de 21,9 km, à environ 200 km à l’ouest de Caracas. Un deuxième tremblement de terre, de magnitude 7,5 et à une profondeur de 10 km, a été enregistré 39 secondes plus tard à 45 km de là, suivie d’une vingtaine de répliques.

Toujours d’après l’USGS, il s’agit d’un «double événement» et d’une «catastrophe qui devrait avoir une ampleur considérable». «Il est probable que le bilan soit lourd et que les dégâts soient importants», a écrit l’institut.

Personnes sorties des décombres

A Caracas, des photographes de l’AFP ont vu les secours s’organiser autour d’immeubles effondrés. Des personnes ont été sorties des décombres attachées sur des brancards.

Une journaliste a vu un immeuble de 22 étages entièrement détruit dans le quartier d’Altamira. A l’extérieur, des gens crient les noms de leurs proches et certains bénévoles grimpent sur les décombres. «Nous avons besoin de lampes torches», implore l’un d’eux à la nuit tombée.

Le ministre vénézuélien de l’intérieur Diosdado Cabello a déclaré que plusieurs immeubles s’étaient effondrés dans la capitale. Il a indiqué avoir ordonné la coupure de l’alimentation en gaz pour «éviter tout accident lié au gaz». Il a confirmé qu’il y avait des blessés, mais sans fournir de bilan détaillé.

De nombreuses personnes paniquées se sont précipitées dans la rue et y attendaient dans la soirée, n’osant regagner leur domicile ou bureau de crainte de répliques, selon des journalistes de l’AFP.

«C’était incroyable, je ne sais même pas combien de temps cela a duré. J’étais au dernier étage et pas mal de choses sont tombées», a raconté à l’AFP Heidi Romero, une commerçante de 42 ans. Mme Romero a dit avoir évacué par les escaliers le centre commercial très fréquenté où elle se trouvait sans le quartier d’Altamira, dans la capitale vénézuélienne.

Coupures d’électricité

«Tout le mur s’est fissuré, des choses sont tombées du plafond. C’était horrible», a témoigné dans la rue Odalis Escalona, 54 ans, qui travaille dans une banque.

Des coupures d’électricité ont été signalées dans la capitale, où de nombreuses rues sont jonchées de débris de verre. L’aéroport international de La Maiquetía, à La Guaira, à environ 40 km de Caracas, a été fermé «en raison de graves dommages», a déclaré Delcy Rodriguez.

Des images publiées par le député Wilmer Azuaje et par des utilisateurs des réseaux sociaux ont montré des morceaux de maçonnerie du plafond d’un terminal s’effondrer et des gens effrayés s’enfuir en courant.

La secousse a été ressentie jusqu’en Colombie, dans la capitale Bogota, pourtant distante de 1000 km à vol d’oiseau. Selon l’unité de gestion des risques et désastres colombiens, «il n’y a pas de risque de tsunami sur la côte caraïbe colombienne».

«Les caractéristiques de cet événement, avec une faible profondeur et une magnitude élevée, font que les ondes se propagent à travers toute la croûte terrestre et qu’il est donc largement ressenti sur le territoire colombien», a expliqué Freddy Tovar, coordinateur du réseau sismologique national de la Colombie.