Deux tiers des suspects de terrorisme sont des adolescents

(Keystone-ATS) Les terroristes sont de plus en plus jeunes, un phénomène qui se produit aussi en Suisse, relève l’expert en terrorisme Peter Neumann vendredi dans la Neue Zürcher Zeitung. Il appelle ce nouveau type de jeunes auto-radicalisés les terroristes TikTok.

Le professeur d’études sur la sécurité au King’s College de Londres a recensé pour un livre à paraître en septembre toutes les personnes arrêtées depuis octobre 2023 en Europe occidentale pour suspicion de terrorisme. Deux tiers des 60 interpellations répertoriées concernent des jeunes de 13 à 19 ans.

“C’est une nouveauté. Il y a dix ans encore, cette tranche d’âge était une exception. Elle est désormais la règle”, déclare M. Neumann dans le journal. Ces suspects se radicalisent en ligne, sans personne pour donner l’impulsion finale au passage à l’acte, ajoute-t-il.

La radicalisation commence sur les réseaux sociaux comme TikTok et Instagram et se déplace ensuite vers des groupes fermés sur des plateformes comme Telegram, note l’expert.

“Ce nouveau modèle se manifeste également en Suisse”, poursuit M. Neumann, citant en exemple l’adolescent de 15 ans qui a grièvement blessé un juif orthodoxe en mars à Zurich en le poignardant et les trois jeunes de 15, 16 et 18 ans arrêtés en avril à Schaffhouse et en Thurgovie pour des soupçons d’activités terroristes.