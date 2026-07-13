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Deux véhicules partent en fumée à Collombey-Muraz (VS)

Keystone-SDA

Un incendie s'est produit en fin de matinée à Collombey-Muraz (VS). Un camping-car et un bus ont été la proie des flammes, pour une raison indéterminée, alors qu'ils étaient stationnés à deux pas d'un garage automobile de la commune. Aucun blessé n'est à déplorer.

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1 minute

(Keystone-ATS) «L’alerte a été donnée un peu avant 10h55», confirme la Police cantonale valaisanne, interrogée par Keystone-ATS. Une bombonne de gaz entreposée dans l’un des deux véhicules a notamment explosé.

Le sinistre, qui s’est déclaré au niveau du camping-car, s’est propagé à un bus, parqué à proximité, avant d’être maitrisé vers 11h15. La halle du garage, située à Collombey, n’a pas été endommagée, mais quelques boxes ont subi la chaleur.

Le Ministère public du Bas-Valais a ouvert une enquête pour faire la lumière sur les causes de l’incendie.

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