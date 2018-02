Droits d’auteur

Un graffeur suisse poursuit General Motors pour violation du droit d’auteur 05. février 2018 - 11:05 Adrian Falkner, qui travaille sous le pseudonyme SMASH 137, poursuit le constructeur automobile américain General Motors (GM) pour avoir utilisé une de ses œuvres à des fins publicitaires sans son consentement. Il réclame une compensation financière. Dans une plainte déposée le 22 janvier devant un tribunal de district californien, Adrian Falkner affirme que GM a utilisé son œuvre murale comme point central d’une campagne publicitaire nommée «The Art of the Drive» (L’art de la conduite), dans le but d’attirer des clients qui recherchent «un lien avec l’esprit urbain décontracté». C’est ce qu’affirme un article en ligne d’Automotive News, un magazine américain destiné aux professionnels du secteur de l’automobile. «Il est évident que la peinture murale est la pièce maîtresse de la campagne – en ce sens qu’elle est le seul élément créatif qui habille la voiture», peut-on lire dans la plainte. Celle-ci décrit par ailleurs «Adrian Falkner comme un artiste contemporain [qui] a exposé dans des musées et des galeries du monde entier et qui est bien connu pour ses peintures extérieures à large échelle». La fresque en question, peinte en 2014, a été conçue pour mettre en valeur le travail artistique d’un projet nommé «Z Garage» à Detroit. Selon Automotive News, Cadillac, la marque de GM incriminée, a refusé de commenter l’affaire, invoquant la politique de l’entreprise qui consiste à ne pas prendre position sur des litiges en cours. Adrian Falkner n’a quant à lui pas répondu à la demande d’interview formulée par l’hebdomadaire américain.