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Diablerets: un ouvrier meurt en chutant d’un toit

Keystone-SDA

Un ouvrier est décédé après avoir chuté d'un toit où il travaillait, jeudi après-midi aux Diablerets (VD). La victime est un Français de 39 ans, domicilié dans la région.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Cet ouvrier s’affairait à des travaux de couverture d’un chalet, lorsque, arrivé au bas du toit, il a chuté d’une hauteur de plusieurs mètres, indique vendredi la police vaudoise dans un communiqué. Il est décédé sur place.

Le Ministère public a ouvert une instruction pénale. Les investigations sont menées par les enquêteurs de la gendarmerie.

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