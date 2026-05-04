La Suisse se prononce sur une initiative qui veut plafonner la population

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L’initiative «Pas de Suisse à 10 millions!» exige que la population résidante permanente de la Suisse ne dépasse pas les 10 millions de personnes d’ici 2050. Si tel était le cas, le gouvernement devrait prendre des mesures. Le peuple se prononcera le 14 juin sur ce texte lancé par l’UDC.

Notre article vous aide à comprendre dans le détail ce que demande l’initiative:

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Traduit de l’allemand à l’aide d’un outil d’IA par Katy Romy/rem.