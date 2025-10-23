Dimanches sans voitures: plutôt un slow up pour Neuchâtel

Keystone-SDA

Le Conseil d'Etat neuchâtelois estime que la mise en oeuvre des dimanches sans voiture dans le canton "se heurte à des difficultés pratiques et juridiques qui rendent l’exercice impraticable". Un postulat socialiste en ce sens avait été accepté en novembre 2021.

(Keystone-ATS) Le gouvernement propose néanmoins d’apporter «un soutien cantonal dans le cadre de la promotion de la mobilité douce, pour la tenue de slow up ou de journées en ville sans ma voiture, qui restent de compétence communale», a-t-il indiqué jeudi. Le postulat demandait notamment que le slow up, qui existe actuellement au Val-de-Ruz, soit introduit à l’échelle cantonale.

Avec son texte, le groupe socialiste voulait que Neuchâtel devienne leader en Suisse avec un dimanche sans voiture grandeur nature. Le postulat avait été approuvé par 64 oui, 33 non et 2 abstentions, malgré l’opposition de l’UDC et d’une grande partie du PLR.

Le Conseil d’Etat ne s’était pas opposé au postulat devant le Grand Conseil mais avait déjà évoqué les problèmes possibles au niveau de la mise en oeuvre car les routes nationales notamment ne peuvent pas être fermées. De nombreux véhicules, comme ceux d’urgence, la police ou les taxis doivent aussi pouvoir circuler.