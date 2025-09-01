La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Discrimination: quatre nouveaux agents lausannois suspendus

Keystone-SDA

Quatre procédures de suspension immédiate ont été initiées lundi par la Ville de Lausanne, en lien avec les messages discriminatoires ayant circulé entre policiers lausannois sur des groupes WhatsApp. Celles-ci s'ajoutent aux quatre procédures annoncées lundi dernier.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Toutes les personnes ayant envoyé les images diffusées lors de la conférence de presse et travaillant encore au Corps de Police de Lausanne font partie de ces huit mesures de suspensions immédiates», indique lundi un communiqué de la Municipalité. «Au vu des connaissances actuelles, il n’y aura pas de suspension supplémentaire liée à l’enquête administrative», précise le document.

La Ville ajoute qu’elle est en train de mettre sur pied, «avec une grande étude d’avocats», une structure destinée aux policiers. Celle-ci doit permettre aux membres des forces de l’ordre «de pouvoir parler de manière totalement confidentielle».

