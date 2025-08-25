La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Discrimination: quatre policiers lausannois suspendus

Keystone-SDA

Des messages racistes, sexistes, antisémites ou discriminatoires ont circulé entre policiers lausannois sur des groupes WhatsApp. La Municipalité, profondément choquée, prend des mesures avec notamment une première série de suspensions.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Ces deux groupes WhatsApp privés comprenaient 6 et 48 membres. Tout n’a pas encore été analysé, mais la Ville de Lausanne a déjà suspendu quatre personnes. D’autres vont suivre ces prochains jours, a indiqué lundi Pierre-Antoine Hildbrand, municipal en charge de la police.

Outre ces suspensions, qui pourraient aboutir ensuite à des licenciements, des enquêtes pénales sont en cours.

La Municipalité veut aussi mener une «réforme en profondeur». Pour le syndic Grégoire Junod, «il y a un problème de discrimination systémique» à régler. André Duvillard, ancien commandant de la police neuchâteloise, a été engagé pour épauler les autorités lausannoises.

Cette affaire «entame gravement l’image de la police lausannoise. C’est une tache sur l’uniforme qu’il faut nettoyer», selon M. Hildbrand.

