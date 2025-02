Disney: résultats contrastés, perte d’abonnés à Disney+

Keystone-SDA

Le groupe Disney a publié mercredi des résultats contrastés au premier trimestre de son exercice décalé, avec un chiffre d'affaires correspondant aux attentes grâce au cinéma mais une perte d'abonnées pour sa plateforme Disney+.

(Keystone-ATS) La sortie de « Vaiana 2 » a dopé sa branche des contenus et licences mais celle des parcs d’attraction a souffert notamment des conséquences des ouragans dévastateurs Helene et Milton en Floride, au sud-est des Etats-Unis.

L’impact financier de ces deux tempêtes est estimé aux alentours de 120 millions de dollars, a précisé Disney dans un communiqué, ajoutant que cette branche avait également supporté un coût de 75 millions de dollars en amont du lancement de la croisière thématique « Disney Treasure ».

Bond du bénéfice

Entre octobre et décembre, le chiffre d’affaires du groupe de Burbank (Californie) a atteint 24,69 milliards de dollars (22,3 milliards de francs), en hausse de 5% sur un an, et qui répond peu ou prou aux attentes du consensus des analystes de FactSet (24,66 milliards).

Son bénéfice net a bondi à 2,55 milliards de dollars, après 1,91 milliard un an plus tôt, profitant des recettes dans sa branche de streaming et de cinéma.

Le nombre d’abonnés à ses services de streaming Disney+ et Hulu a ainsi progressé sur un an pour atteindre 178 millions à fin décembre – soit 900.000 de plus – mais, en y regardant de près, Disney+ a perdu 700.000 abonnés sur l’année écoulée, à 125 millions.

Le bénéfice net a dépassé le consensus qui était de 2,35 milliards, rapporté par action et hors éléments exceptionnels – référence pour les marchés -, il se situe à 1,76 dollar au lieu de 1,45 dollar attendu.

Dans les échanges électroniques avant l’ouverture de la Bourse de New York, l’action Disney progressait de 1,03%.