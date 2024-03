Divinum ouvre ses portes aux grands crus du Médoc

(Keystone-ATS) Le salon des vins Divinum revient à Morges (VD) de mercredi à dimanche avec 140 exposants et plus de 1300 vins à déguster. Les grands crus classés du Médoc en 1855 sont les invités d’honneur de cette 7e édition.

Après les grands crus Sauternes & Barsac en 2023, le vignoble bordelais est à nouveau à l’honneur à Morges, mais cette année avec ses vins rouges. Une quinzaine de grands crus du Médoc, classés en 1855 dans le cadre de l’Exposition universelle de Paris, seront présentés.

“Divinum est très honoré de pouvoir accueillir un hôte d’honneur si prestigieux et très reconnaissant de la confiance accordée. Nous sommes très heureux de pouvoir offrir à nos visiteurs une expérience de dégustation encore plus qualitative et diversifiée”, relève le patron de la manifestation, Richard Chassot, cité dans un communiqué.

Parmi les vignerons présents cette année, ceux de la Côte sont largement les plus nombreux (58), suivis par les Valaisans (25). Les autres cantons viticoles suisses sont aussi représentés. Quelques exposants viennent également de l’étranger.

Les dégustations libres demeurent au coeur du salon. D’autres activités sont aussi proposées au public, à l’image d’une masterclass mercredi avec le Mondial du Chasselas et Les Vins du Chablais. Samedi et dimanche, quatre ateliers avec le Label Or Terravin ainsi que trois différents concours sont programmés.

Divinum reste sur une édition 2023 record, fréquentée par plus de 20’000 visiteurs. Les organisateurs tablent sur la même affluence pour cette année.