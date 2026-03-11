Dix ans de prison pour avoir tenté d’assassiner son avocat

Le Tribunal fédéral confirme la condamnation à 10 ans et 5 mois de prison d'un homme qui avait tenté d'assassiner son avocat en octobre 2021. Le conducteur avait délibérément heurté sa victime en voiture alors que l'homme de loi marchait dans la rue.

(Keystone-ATS) L’homme s’était parqué dans une contre-allée, à proximité de l’étude de son avocat à Lausanne, et avait attendu qu’il sorte pour la pause de midi. Au moment où l’avocat passait devant lui sur le trottoir, le quadragénaire avait démarré en trombe et lui avait foncé dessus.

Sa victime avait pu éviter de se faire écraser en sautant sur le capot. La voiture avait continué jusqu’au milieu de la route avec l’avocat toujours agrippé au capot avant que ce dernier ne chute lourdement sur le bitume. Blessé et en état de choc, il avait pu se réfugier dans un restaurant.

C’est là que son agresseur, qui s’était parqué calmement devant le restaurant, l’avait rejoint, faisant dans un premier temps mine de ne pas le reconnaître. Il lui avait ensuite apporté un verre d’eau, en déclarant que son pied avait glissé et qu’il n’avait pas fait exprès. Il avait été arrêté sur place.

Préméditation

Dans un arrêt publié mercredi, le Tribunal fédéral retient la préméditation, car le prévenu avait effectué des recherches sur Internet sur les freins et avait effectué des repérages dans le quartier, où son téléphone avait borné à de nombreuses reprises.

Son avocat l’avait aidé à obtenir une rente AI et avait négocié pour lui une indemnité de 50’000 francs d’une assurance RC après un accident de la route dont le prévenu avait été victime en 2015. Toutefois, l’homme revenait à la charge pour que l’avocat se lance dans de nouvelles procédures liées à l’accident de 2015, qualifiées «d’extravagantes» par la Cour.

Remarquant que la santé mentale de son client se péjorait, l’avocat l’avait signalé à la justice de paix. Cette dernière avait instauré une curatelle de représentation et avait nommé l’avocat curateur de son client.

Se débarrasser de la curatelle

Ce dernier en avait éprouvé beaucoup de ressentiment et avait essayé dans un premier temps de faire annuler cette curatelle, sans succès. La Cour a retenu que le prévenu s’était convaincu que son avocat était responsable de tous ses maux, qu’il l’avait sciemment mal défendu et qu’il complotait pour le priver de toute liberté.

Il a dès lors échaffaudé un plan pour assassiner son avocat. Le Tribunal retient que le mobile de cet assassinat est de se débarrasser de la curatelle en s’en prenant à la personne de son avocat-curateur.

L’avocat s’en était sorti avec une fracture des deux poignets et du genou gauche. Il a reçu à titre de tort moral un montant de 40’000 francs.

Le Tribunal fédéral a également confirmé, outre la peine de prison ferme, le traitement institutionnel que devra suivre le condamné afin de traiter ses troubles mentaux. (arrêt 6B_779/2925 du 9 février 2026)