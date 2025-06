Dix morts dans un établissement scolaire en Autriche après des tirs

Keystone-SDA

Une attaque, vraisemblablement perpétrée par un ancien élève, a fait plusieurs morts dans un établissement scolaire de Graz en Autriche. La maire de cette ville du sud-est a fait état d'un bilan de dix morts.

(Keystone-ATS) Selon les premiers éléments de l’enquête, « plusieurs personnes ont perdu la vie », dont l’auteur des tirs, a écrit la police régionale dans un communiqué, après avoir évoqué plus tôt sur X « des coups de feu ». « L’identification des victimes est en cours », a-t-elle ajouté, et la situation est « sécurisée ».

Selon la maire Elke Kahr, citée par l’agence de presse APA, le bilan à ce stade est de dix morts. Parmi les victimes, figurent des élèves et au moins un adulte dans cet établissement scolaire de niveau collège-lycée.

L’auteur présumé a agi seul d’après la police et le mobile est inconnu à ce stade. Il s’agirait d’un ancien élève du lycée, âgé de 22 ans, et il se serait donné la mort, d’après les médias autrichiens.

« La situation est très confuse pour l’instant. Il pourrait s’agir d’un cas de folie meurtrière », ont déclaré des sources policières à l’agence de presse APA. Le chancelier Christian Stocker est attendu sur place avec le ministre de l’Intérieur. Une conférence de presse est prévue à 15h00.

« C’est une catastrophe, tout simplement horrible, ce sont juste des enfants », a confié au tabloïd Krone Hasan Darsel, qui tient un restaurant près du lieu du drame.

« Touchée au coeur »

Devant cette tragédie, les dirigeantes de l’UE ont fait part de leur « choc ». « Chaque enfant devrait se sentir en sécurité à l’école et être capable d’apprendre librement, sans peur et sans violence », a déclaré la cheffe de la diplomatie de l’UE Kaja Kallas sur le réseau X.

« Les nouvelles de Graz me touchent au coeur », a souligné de son côté la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. « Il est difficile de supporter que des écoles deviennent des lieux de mort et de violence », a-t-elle ajouté.

La présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter s’est dite « profondément consternée ». « Mes pensées vont aux proches des victimes de cet acte horrible », a-t-elle écrit sur X. Et de souhaiter un prompt rétablissement aux personnes blessées.

La cheffe du gouvernement en Italie, Giorgia Meloni, a dit avoir appris « avec douleur la tragique nouvelle », témoignant de sa « solidarité » avec l’Autriche.

Loin des drames de ce genre qui secouent régulièrement les Etats-Unis et d’autres pays occidentaux, l’Autriche, un pays membre de l’UE de 9,2 millions d’habitants, n’a pas l’habitude de ce type de criminalité. Elle figure parmi les dix Etats les plus sûrs du monde, d’après l’Indice mondial pour la paix (Global Peace Index).

Précédents en Europe

Ces dernières années, l’Europe a été secouée par des attaques en milieu scolaire et universitaire, ne relevant pas d’actes de terrorisme.

En France, une assistante d’éducation a été mortellement poignardée mardi par un collégien devant son établissement, suscitant une vive émotion face à ce que le président Emmanuel Macron a qualifié de « déferlement de violence insensé ».

Ailleurs en Europe, un jeune homme de 18 ans avait mortellement poignardé en janvier 2025 une lycéenne et une enseignante dans un établissement scolaire du nord-est de la Slovaquie.

Fin 2024, un homme de 19 ans avait poignardé à mort un élève de sept ans et en avait blessé plusieurs autres dans une école primaire à Zagreb en Croatie.

Un an plus tôt, une attaque perpétrée par un étudiant avait fait 14 morts et 25 blessés fin 2023 dans une université de Prague, en République tchèque. En mars de la même année, huit élèves ainsi que le gardien d’une école du centre de Belgrade en Serbie avaient été tués par balles par un élève de treize ans.

« La Serbie ressent votre douleur, parce que nous avons aussi vécu des tragédies dont le souvenir est encore frais et dont les cicatrices sont profondément imprimées dans le coeur de chacun d’entre nous », a réagi sur X le président serbe Aleksandar Vucic.