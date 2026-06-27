Dix-neuf records de chaleur battus, 39 degrés à Bâle

Keystone-SDA

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Le mercure a encore grimpé samedi en Suisse et 19 stations de mesure ont enregistré un record absolu. C'est notamment le cas à Bâle/Binningen, qui a atteint 39 degrés, mais aussi à Delémont (38,2) et Neuchâtel (38,1). Beznau (AG) a aussi atteint 39 degrés.

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(Keystone-ATS) Viège (VS), Fahy (JU) et Chaumont (NE) ont aussi enregistré de nouveaux maxima, avec respectivement 36,8, 36,7 et 31,6. A Zurich, ce sont trois stations de mesure qui ont dépassé la marque précédente: Zurich/Kloten (37,8), Zurich/Affoltern et Zurich/Fluntern (37,1). En tout, ce sont 19 stations qui ont enregistré samedi une nouvelle température maximale depuis le début des mesures, selon les indications fournies par MétéoSuisse à Keystone-ATS.

La température de 39 degrés mesurée à Beznau et à Bâle constitue un nouveau record national de chaleur pour un mois de juin. Un record battu pour la troisième journée consécutive.

D’autres stations ont battu un record de chaleur pour un mois de juin. Il a notamment fait 38,1 degrés à Payerne (VD), 37,4 à Genève, 36,8 à Sion, 36,1 à Berne/Zollikofen et 36 degrés à Lucerne.

La température la plus élevée jamais mesurée en Suisse est de 41,5°C à Grono (GR) le 11 août 2003. Le record tient pour l’instant. Dans une interview publiée samedi après-midi par les journaux alémaniques de Tamedia, le météorologue suisse Jörg Kachelmann estime que des températures pouvaient atteindre 45 degrés sont désormais possibles en Suisse.

«Les statistiques montrent clairement que le changement climatique accentue l’intensité et la fréquence des vagues de chaleur. La courbe des températures ne cesse de grimper. Ce n’est ni surprenant ni inattendu. On savait très bien que cela arriverait», a déclaré M. Kachelmann.

Plusieurs noyades

La température de l’Aar a aussi atteint des sommets. Une température de 24,1 degrés a été enregistrée à la station de mesure de Berne-Schönau, selon les informations publiées sur Internet par l’Office fédéral de l’environnement (OFEV).

Le record d’août 2022 est battu d’un cheveu puisque 24,13 degrés ont été mesurés samedi contre 24,12 en 2022. La température maximale de l’Aar avait déjà dépassé les 23 degrés ces derniers jours.

Alors que de nombreuses personnes cherchent à se rafraîchir dans les rivières et les lacs, plusieurs accidents de baignade ont eu lieu. Dans le Rhin à Bâle, un homme de 61 ans est décédé samedi matin alors qu’il nageait. Il s’est retrouvé en difficulté pour des raisons de santé et a été ramené à terre par ses compagnons, où il s’est effondré et est décédé malgré les tentatives de réanimation.

Dans le canton d’Argovie également plusieurs accidents de baignade se sont produits dans la Reuss et le Rhin: un homme a perdu la vie dans le Rhin. Les recherches se poursuivaient samedi midi pour retrouver un homme porté disparu dans la Reuss. Une autre personne a été sauvée in extremis du Rhin, avait annoncé samedi matin la police cantonale d’Argovie.