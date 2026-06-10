DMTE: plusieurs partis dénoncent un important manque de personnel

Keystone-SDA

Le Parlement valaisan s'est exprimé sur les comptes 2025 du Département de la mobilité, du territoire et de l'environnement (DMTE), mercredi après-midi. Les prises de parole ont prioritairement concerné le projet Rhône 3 et le manque de personnel au sein de plusieurs services du DMTE.

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(Keystone-ATS) Blaise Neukom (UDCVR) a d’abord défendu le bilan 2025 du Département géré par son collègue de parti Franz Ruppen. Pour le député, «il est possible d’assurer les prestations attendues par le Canton, tout en utilisant de manière adéquate l’argent public, grâce notamment à une bonne priorisation des dossiers.»

Pour Pascal Schaller (Le Centre du Haut-Valais), «il ne s’agit pas de planifier les choses, mais de les réaliser de manière efficace», a-t-il nuancé.

La lenteur du dossier Rhône 3

Romaine Duc-Bonvin (Le Centre du Valais romand) a souligné le professionnalisme du Service des dangers naturels, notamment en lien avec les dossiers de Blatten et du Val de Bagnes, tant en rappelant le manque de personnel au Service de l’environnement.

La députée s’est dite davantage préoccupée par la lenteur des mises en œuvre des mesures urgentes de Rhône 3 dans le secteur de Sierre-Chippis et à Fully, ainsi que le manque de garanties de la Confédération pour le paiement de la part fédérale. Un point qui inquiète également Vincent Pravato (PLR).

Pouvoir réengager du personnel

Plusieurs députés, de droite comme de gauche, ont également mis en exergue les moyens trop limités pour l’entretien des routes, des autoroutes à celles de montagne.

Jérémy Savioz (Vert-e-s) a plaidé pour la fin du «personal stop» décidé au niveau du Canton, dès le budget 2027. «Rien que pour le Service de l’environnement, il manque 11 EPT», a-t-il notamment exprimé.

La quadrature du cercle

Pour Vincent Pravato, «le principal défi du DMTE n’est ni financier ni stratégique, mais sa capacité d’exécution.» L’ex-président du PLR cantonal a mis, lui aussi, en exergue le manque de ressources de l’administration.

«Les défis de notre canton augmentent plus rapidement que les capacités que nous dégageons pour les maitriser. Conséquences: des retards et des projets retardés», a de son côté rappelé Sebastian Werlen (PS).

Un risque à 5,5 millions de francs

«On ne peut pas toujours rattraper les retards. En plus des moyens financiers, il faut disposer du personnel nécessaire à la réalisation, pas seulement à l’interne, mais aussi au niveau des bureaux d’ingénieurs, par exemple», lui a répondu le conseiller d’Etat en charge du DMTE, Franz Ruppen, lors de son tour de parole.

L’ancien président de Naters a également voulu rassurer. Concernant Rhône 3, il a estimé que le risque de réduction des subventions de la Confédération ne dépasserait pas 5,5 millions de francs.