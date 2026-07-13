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Donald Trump dit instaurer une taxe de 20% au détroit d’Ormuz

Keystone-SDA

Le président américain Donald Trump a annoncé lundi vouloir instaurer une taxe de 20% sur les marchandises transportées par bateau dans le détroit d'Ormuz.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Les Etats-Unis seront désormais connus sous le nom de +GARDIENS DU DETROIT D’ORMUZ+ mais par souci d’EQUITE, ils perceveront une rémunération correspondant à 20% de la valeur des cargaisons», a-t-il écrit. Cette taxe devra permettre de «couvrir l’ensemble des coûts nécessaires à l’accomplissement de la mission visant à assurer la sûreté et la sécurité de cette région du monde particulièrement instable». «La mise en place de ce dispositif débutera immédiatement».

Donald Trump a déclaré aussi que les Etats-Unis rétablissaient le blocus naval des ports iraniens dans le détroit «Nous rétablissons le +BLOCUS DE L’IRAN+ – ainsi nommé car il empêche uniquement les navires ou les clients de l’Iran d’entrer ou de sortir. Tous les autres pays bénéficieront d’un accès libre et équitable.»

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