Données de vent confirmées sur le site de Surpierre-Cheiry (FR)

Keystone-SDA

Le dossier de l'éolien continue d'avancer à petits pas à Fribourg. Après le site de Billens-Hennens, les données de vent de la planification éolienne cantonale sont également confirmées sur le site de Surpierre-Cheiry.

2 minutes

(Keystone-ATS) Le deuxième mât de mesure, posé sur la commune de Surpierre, a recueilli des données durant un an avant d’être démonté le 19 mai, a indiqué mercredi la Direction de l’économie, de l’emploi et de la formation professionnelle (DEEF). Par souci de transparence, les données ont été publiées et actualisées chaque jour sur un site dédié.

Celles-ci ont ensuite fait l’objet d’une analyse détaillée par le bureau d’études bernois Meteotest AG, qui a élaboré un rapport d’expertise. Disponible sur le site ad hoc, ce dernier confirme le «potentiel éolien à long terme du périmètre», précise le communiqué des services du conseiller d’Etat Olivier Curty.

Modélisation confirmée

Sur la période, et après application du facteur de correction à long terme déterminé scientifiquement selon les standards en vigueur pour intégrer les variations saisonnières et annuelles (+9%), les vitesses moyennes du vent à l’emplacement du mât ressortent à 4,95 mètres/seconde à 100 mètres du sol et à 5,46 m/s à 150 mètres par extrapolation.

Après le périmètre de la Côte du Glâney, Surpierre-Cheiry est donc le deuxième site pour lequel le potentiel de production éolienne est confirmé, sur la base de mesures effectives. Tout comme à Billens-Hennens, le rapport souligne la complémentarité de l’énergie éolienne avec l’énergie solaire.

A Sâles désormais

La production éolienne estimée tend en effet «à être plus importante durant les périodes où la production photovoltaïque est limitée (nuits ainsi qu’en automne et hiver), relève encore le communiqué. La parcelle utilisée à Surpierre a été par ailleurs remise dans un état conforme à l’exploitation agricole.

Pour mémoire, l’installation s’inscrivait dans le cadre du mandat donné par le Grand Conseil au Conseil d’Etat en mars 2024, pour une campagne de mesure des vents sur les sept périmètres éoliens retenus dans le Plan directeur cantonal.

Désormais, le mât de Surpierre sera réassemblé dès la fin du mois de juillet dans le périmètre «Autour de l’Esserta», sur le territoire de la commune de Sâles. Le démontage du troisième mât, celui situé sur la commune du Châtelard, interviendra en août prochain. Un rapport d’expertise sera publié courant septembre 2026.