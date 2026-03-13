Données de vent de la planification éolienne confirmées à Fribourg

Les données de vent de la planification éolienne cantonale sont confirmées sur le site de Billens-Hennens, selon l'Etat de Fribourg. Le constat ressort du rapport du bureau d’étude Meteotest AG sur le potentiel du périmètre "Côte du Glâney", dans le district de la Glâne.

(Keystone-ATS) Le mât de mesure des vents posé à Billens-Hennens a recueilli des données durant un an, avant d’être démonté le 4 mars, a rappelé vendredi la Direction de l’économie, de l’emploi et de la formation professionnelle (DEEF). L’installation s’inscrivait dans le cadre du mandat donné par le Grand Conseil au Conseil d’Etat en mars 2024.

Ce mandat visait à réaliser une campagne de mesure des vents sur les sept périmètres éoliens retenus dans le Plan directeur cantonal. Le bureau bernois Meteotest a analysé toutes les valeurs collectées et confirmé dans son rapport le potentiel éolien du périmètre «Côte du Glâney», tel qu’identifié dans la planification cantonale.

Le premier mât de mesure des vents avait été installé en février 2025. La parcelle utilisée a été par ailleurs remise dans un état conforme à l’exploitation agricole, précise le communiqué. Dans un souci de transparence, les données recueillies ont été publiées et actualisées chaque jour sur le site «fribourg-vents.ch».

Prochaines étapes

Par l’analyse du cycle journalier moyen et des différences saisonnières du productible éolien, le rapport démontre aussi la complémentarité avec l’énergie solaire. La production éolienne estimée tend en effet à être plus importante durant les heures nocturnes ainsi que l’automne et l’hiver, périodes avec une production photovoltaïque plus limitée, voire inexistante.

Pour rappel, le mât de Billens-Hennens sera réassemblé dès le mois de mai prochain dans le périmètre des Collines de la Sonnaz, dans le district de la Sarine. Le démontage du second mât, celui de Surpierre (Broye), interviendra au même moment, annoncent les services du conseiller d’Etat Olivier Curty.

Le mât en question sera ensuite installé sur le territoire de la commune de Sâles (Gruyère), dans le périmètre Autour de l’Esserta, en principe au mois d’août 2026.