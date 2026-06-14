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Double défaite pour les locataires dans le canton de Zurich

Keystone-SDA

Le canton de Zurich ne renforcera pas significativement la protection des locataires. Les citoyens ont clairement rejeté dimanche l'initiative contre les résiliations de bail massives et abusives. Ils disent aussi "non" à la promotion de logements abordable par l'Etat.

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(Keystone-ATS) L’initiative de l’association des locataires «pour la protection du logement» est refusée par 57,28% des voix et son contre-projet adopté par 54,32% des votants. Le texte des Vert-e-s «pour le logement» recueille 59,67% de «non» et son contre-projet 57,85% de «oui».

Une initiative en faveur de la copropriété est refusée à 74,86%. La participation aux scrutins dépasse les 56%.

A l’instar des cantons de Genève ou Bâle-Ville, le texte «pour la protection du logement» voulait soumettre tous travaux à une autorisation et plafonner les loyers. Les propriétaires devront toutefois s’efforcer de limiter les résiliations à partir de 20 baux.

Le canton ne devra pas créer une institution publique en faveur des logements à loyer modéré, mais faciliter en revanche la construction privée.

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