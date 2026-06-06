Double exposition au Musée Rath pour interroger l’art au féminin

Keystone-SDA

Actuellement fermé pour des travaux de rénovation, le MAMCO de Genève présente deux expositions au Musée Rath afin d'interroger la place des femmes dans l'histoire de l'art. L'une est consacrée à la peintre galloise Sylvia Sleigh (1916-2010), l'autre propose de "Refaire collection" avec des oeuvres de femmes artistes. A découvrir jusqu'au 25 octobre 2026.

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(Keystone-ATS) L’exposition monographique retrace le travail de Sylvia Sleigh qui a produit la majeure partie de son oeuvre à New York dès 1962. L’événement se concentre sur les années 1960 et 1970, marquées par son travail sur le portrait. Rassemblant plus de 35 peintures, l’exposition explore la manière dont l’artiste remettait en question les conventions de genre héritées de l’histoire de l’art occidental.

Une partie aborde la réinterprétation par Sylvia Sleigh de motifs classiques comme l’odalisque ou la muse, en inversant les genres. Son travail se situe ainsi à «l’intersection de l’histoire des représentations, du domestique et de l’intime». D’autres sections sont consacrées à l’autoportrait, à son engagement féministe, aux portraits de la scène artistique new-yorkaise et aux nus.

Discrimination

En parallèle, l’exposition «Refaire collection» offre un contexte historique au travail de Sylvia Sleigh. Elle part d’un constat: seulement 21% des artistes représentés dans la collection du MAMCO sont des femmes. Cette discrimination structurelle est l’héritage d’un canon historique et d’un marché de l’art favorisant les hommes.

L’exposition rassemble les oeuvres de 21 artistes femmes du 20e siècle issues de collections suisses. Elle vise à montrer «à quoi pourrait ressembler une collection idéale qui, dès sa fondation, aurait pris en compte le travail d’artistes femmes occidentales».

Des thématiques comme la réévaluation des motifs classiques, le regard sur le corps, la sororité et l’affirmation de soi sont abordées à travers les oeuvres d’artistes telles que Louise Bourgeois, Nicole Eisenman, Alice Neel ou encore les Guerrilla Girls. L’accrochage rassemble peintures, sculptures, vidéos, dessins et photographies.

Les institutions soulignent qu’il ne s’agit pas de redécouvrir des artistes oubliées. «Toutes les artistes présentées ici ont toujours existé – c’est l’attention des institutions qui a fait défaut», précise la documentation de l’exposition.

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