Double exposition sur des lieux délaissés au Château de Nyon

Keystone-SDA

Partager

Le Château de Nyon donne dès vendredi un double coup de projecteur sur des lieux oubliés ou abandonnés. La première exposition regroupe le travail de quatre photographes qui capturent les marques du temps figé dans des bâtiments autrefois habités. Dans la seconde, Lea Lund met en scène son partenaire, Erik K, dans une série d'endroits désertés.

2 minutes

(Keystone-ATS) La première exposition s’intitule «Ruines et imaginaire: une mémoire photographique». Elle s’inscrit dans le champ de l’exploration urbaine (ou urbex), une pratique qui consiste à documenter des sites délaissés ou inaccessibles au public afin d’en conserver la mémoire avant leur disparition, explique le musée.

Les photographes Andrea Knechtle, Jonathan Della Giacoma, Nicolas Lieber et Steve K9Urbex mettent en lumière des lieux chargés d’histoire – châteaux, théâtres ou prisons – et montrent comment la nature se réapproprie ces espaces. Leur travail mêle précision documentaire et esthétique cinématographique.

Le deuxième étage du Château accueille «Portraits dans l’abandon», une série de portraits réalisés par Lea Lund et Erik K. Chaque photographie témoigne d’un minutieux travail d’adéquation entre le modèle et le décor. Qu’il occupe le centre ou un coin de l’image, Erik K traverse les lieux et les époques. La précision de la lumière, de la posture et du cadrage empêche toute impression de répétition malgré la récurrence du modèle, relève le musée.

Les deux expositions sont visibles jusqu’au 29 novembre. En parallèle, jusqu’au 5 septembre, la galerie «L’atelierphoto», à Nyon, présente d’autres oeuvres du duo Lea Lund et Erik K.