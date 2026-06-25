Double séisme au Venezuela: le bilan s’alourdit à 188 morts

Keystone-SDA

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Le bilan du double séisme qui a frappé mercredi le Venezuela s'est alourdi à au moins 188 morts et plus de 1'500 blessés, a annoncé jeudi le président du Parlement de ce pays.

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(Keystone-ATS) «A l’heure actuelle, nous devons malheureusement faire état de 188 Vénézuéliens et Vénézuéliennes décédés, 1’520 blessés» et «157 disparus», a déclaré Jorge Rodriguez lors d’une allocution télévisée, révisant à la hausse un premier bilan de 164 morts et 1’000 blessés donné tôt jeudi matin par sa soeur Delcy Rodriguez, présidente par intérim

La présidente par intérim du Venezuela s’est rendue jeudi sur les zones sinistrées sur la côte caribéenne, a annoncé le président du Parlement. Delcy Rodriguez «se trouve actuellement dans l’Etat de La Guaira, où elle gère cette zone sinistrée par une catastrophe d’une ampleur considérable», a déclaré Jorge Rodriguez, son frère, lors d’une allocution télévisée.

La zone la plus durement touchée semble être la région de La Guaira, au nord de la capitale Caracas, où se trouvent notamment l’aéroport international de Maiquetia qui a été fermé car endommagé, et la ville côtière de Catia la Mar, où de plusieurs immeubles sont tombés.

La double secousse de magnitude 7,2 et 7,5 s’est produite mercredi à 18h04 locales (00h04 en Suisse).

D’après les données de l’institut américain United States Geological Survey (USGS), ce double séisme est le plus puissant depuis 1900 à frapper le Venezuela, pays de près de 30 millions d’habitants à la forte activité sismique