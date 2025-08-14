La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Drame à la piscine des Mélèzes: le garçon a été retrouvé

Keystone-SDA

Un jour après l'accident mortel à la piscine des Mélèzes de La Chaux-de-Fonds (NE), le garçon, qui a sauté sur un sexagénaire, a été identifié et entendu par la police. L'enfant, un ressortissant suisse de huit ans, ne sera pas exposé à la justice pénale des mineurs.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «A la suite de l’appel à témoins, la famille de l’enfant a pris contact avec la police», a déclaré jeudi à Keystone-ATS le procureur Nicolas Feuz, confirmant une information du Temps. Ce dernier a précisé que «le travail des gardes-bains ne prête aucunement le flanc à la critique à ce stade de l’enquête. L’intervention a été rapide».

Un nageur de 67 ans est décédé mardi à la piscine des Mélèzes après qu’un jeune garçon lui est tombé dessus en plongeant dans le bassin. Le jeune garçon a atterri sur l’homme domicilié dans la région après avoir sauté du plongeoir de 5 mètres. Grièvement blessé, le nageur est décédé sur place des suites de ses blessures.

