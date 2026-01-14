Drame de Haute-Nendaz: une femme risque 15 ans de prison

Keystone-SDA

Une ressortissante polonaise a comparu mercredi devant le Tribunal cantonal valaisan. Elle est accusée d'être l'une des protagonistes de l'assassinat d'un Afghan à Haute-Nendaz en 2023. Elle risque 15 ans de prison pour assassinat ou complicité d'assassinat.

(Keystone-ATS) Un frère et une soeur afghans, domiciliés en Allemagne, ont planifié l’assassinat de l’un de leurs compatriotes, qu’ils accusaient d’avoir supprimé leur père. Le crime s’est déroulé le 13 juin 2023, à Haute-Nendaz.

Arrivé sur place, le frère a poignardé mortellement son compatriote. Reparti en Allemagne, il y a été arrêté et condamné, à la réclusion à vie.

Pour le procureur Olivier Vergères, sa compagne, incarcérée en Suisse depuis 2 ans, a également collaboré de manière intentionnelle et déterminante à la décision de commettre ce crime, à son organisation et à son exécution, en servant de chauffeur et de guetteur et en mettant à disposition sa voiture.

Avocat de la défense, Me Alexandre Balet a plaidé pour une réduction de la peine de première instance (4 ans pour complicité de meurtre).