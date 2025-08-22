La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Droits de douane: Deutsche Post restreint l’envoi de colis aux USA

Keystone-SDA

La poste allemande va considérablement resteindre l'envoi de colis et de marchandises d'Allemagne vers les Etats-Unis "de manière provisoire", a annoncé le groupe DHL vendredi, en réaction au durcissement des règles douanières américaines.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) A partir de samedi, la Deutsche Post, autre nom du groupe de logistique DHL sur le marché allemand, va «provisoirement suspendre» son offre de livraison standard de colis vers les Etats-Unis, selon un communiqué.

Ce service est principalement utilisé par les particuliers et les petites entreprises, avec un poids maximum de 31 kilogrammes, selon le site de DHL.

Seuls les colis déclarés comme cadeaux et d’une valeur maximale de 100 dollars (86 euros) ainsi que l’envoi de documents pourront faire exception, mais DHL renforcera les contrôles pour éviter les abus.

Le groupe basé à Bonn justifie ce changement à cause «des nouveaux processus demandés par les autorités américaines pour l’envoi postal».

Fin juillet, l’administration Trump a annoncé mettre fin à l’exemption de taxes sur les petits colis entrant aux Etats-Unis à compter du 29 août.

Washington taxera ainsi les livraisons postales – d’une valeur inférieure à 800 euros – au même niveau que les autres produits provenant de l’UE, soit à 15%, selon l’accord commercial conclu fin juillet.

«Des questions essentielles restent encore sans réponse», souligne DHL, «notamment comment et par qui les droits de douane seront perçus à l’avenir».

L’offre de livraison «express», qui autorise jusqu’à 70 kilogrammes de colis pour un montant plus élevé, reste en revanche disponible, ajoute le groupe.

D’autres services de postes européens, en Belgique, en Autriche ou au Danemark, ont déjà pris des mesures similaires.

En avril, DHL avait annoncé suspendre temporairement les envois aux Etats-Unis de colis d’une valeur supérieure à 800 euros.

