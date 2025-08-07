Droits de douane: Karin Keller-Sutter et Guy Parmelin de retour en Suisse
La délégation suisse conduite par la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter et le ministre de l'économie Guy Parmelin est rentrée en Suisse. Leur avion s'est posé jeudi matin vers 07h00 à l'aéroport de Berne-Belp, a constaté un photographe de Keystone-ATS.
(Keystone-ATS) L’appareil était parti de Washington mercredi en fin de journée. Le Conseil fédéral doit tenir une séance extraordinaire jeudi en début d’après-midi.
La délégation suisse s’était rendue à Washington mardi et mercredi pour une mission de la dernière chance visant à infléchir la position du président américain Donald Trump sur les droits de douane de 39% qu’il a imposés à la Confédération. Les deux conseillers fédéraux n’avaient pas annoncé de résultat concret au terme de leurs discussions avec le secrétaire d’Etat américain Marco Rubio.
En conséquence, les droits de douane américains de 39% sur les produits suisses sont entrés en vigueur jeudi à 00h01 (06h01 en Suisse). Ces surtaxes auront de sévères répercussions pour l’industrie suisse d’exportation et pour l’emploi en Suisse, a averti le Conseil fédéral.