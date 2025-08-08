Droits de douane: Ypsomed transfère de la production hors de Suisse

Keystone-SDA

La mise en oeuvre de taxes douanières punitives aux Etats-Unis pour les produits suisses a incité la société bernoise Ypsomed à prendre des mesures urgentes. Le fabricant de dispositifs d'injection va transférer une partie de sa production de Suisse en Allemagne.

(Keystone-ATS) Le groupe basé à Berthoud va donc transférer « le plus grand nombre possible de commandes » destinées au marché américain de la Suisse vers le site allemand de Schwerin, a expliqué le directeur général et conseiller national libéral-radical Simon Michel dans une interview vendredi au quotidien Le Temps, en réponse aux taxes de 39% décidées par le président américain Donald Trump frappant les biens helvétiques.

« Dans le même temps, nous essayons de rapatrier des commandes, à destination de l’Union européenne par exemple, dans l’autre sens, pour ne pas avoir à supprimer des postes » en Suisse, souligne-t-il. M. Michel note que le processus n’est pas aussi aisé qu’il n’y paraît, puisqu’il implique notamment l’accord des clients.

L’exposition de la production suisse au marché américain représente 5 à 6% du chiffre d’affaires d’Ypsomed, soit 25 millions de dollars pour les huit mois restants de l’exercice décalé 2025/26. Pour l’année comptable entière, le montant atteint 40 millions, précise Simon Michel. « C’est une somme gérable, mais non négligeable. »

Expéditions retardées

L’entreprise bernoise va également retarder dans la mesure du possible les expéditions vers les Etats-Unis, dans l’espoir qu’un accord soit trouvé rapidement avec le locataire de la Maison Blanche.

A plus long terme, Ypsomed mise sur son usine actuellement en construction aux Etats-Unis, la seule qui fournira à l’avenir le marché américain. Le projet, qui devait être achevé en 2028, a été accéléré. La mise en service est désormais prévue pour le deuxième semestre 2027, a indiqué M. Michel.

Ces quatre prochaines années, une enveloppe de 1,5 milliard de francs sera allouée au développement des infrastructures d’Ypsomed, « mais seulement un sixième est destiné à la Suisse », regrette le patron, qui pointe le doigt sur les déconvenues en série enregistrées depuis dix ans, entre couplage franc-euro par la Banque nationale suisse, Covid, guerre en Ukraine ou encore initiative UDC sur la Suisse à 10 millions d’habitants.

Le conseiller national, par ailleurs membre de la Commission de politique, attend désormais du Conseil fédéral des mesures pour permettre aux entreprises suisses de « survivre », « un peu à la manière de ce qui a été fait pendant la pandémie ». Il cite notamment le levier du chômage partiel, dont il faudrait faciliter l’utilisation et prolonger la durée. Simon Michel exclut cependant un soutien direct à l’économie, car « nous ne savons pas combien de temps la situation durera ».