Droits de l'enfant: les jeunes se mobilisent

Les associations de défense des enfants ont marqué par de nombreuses actions symboliques la Journée internationale des droits de l'enfant mercredi.

Ballons colorés, pétitions, travaux dans les rues, les jeunes Helvètes se sont mobilisés.

Une mobilisation qui est allée jusqu'à l'invasion pacifique du parlement jurassien.



Plus de 100 écoliers, en effet, ont envahi le parlement jurassien à Delémont et distribué aux députés un parchemin rappelant les articles de la Convention de l'ONU sur les droits de l'enfant.



Adopté en 1989 et ratifié par 190 pays, cet accord continue malgré tout à être bafoué, a déploré Anita Rion, présidente du gouvernement jurassien.



Les enfants, tous écoliers de 3e et 4e années primaires, sont arrivés au parlement en cortège. Ils portaient tous un t-shirt sur lequel était inscrit: «Chaque enfant a droit au bonheur». Objectif ambitieux qui est du devoir des adultes, a ajouté la ministre de l'éducation.



Mais ce n'est pas tout. Les parlementaires cantonaux ont également été sollicités en Thurgovie. A l'initiative de pro juventute, des enfants leur ont donné des cartes «droits des enfants - 365 jours par an» et des dossiers afin de leur rappeler leur responsabilité pour faire avancer cette question.

«Oasis dans le désert»

L'association pro juventute a également mis sur pied l'action «Plus d'oasis dans le désert» dans plusieurs communes alémaniques et à Bellinzone au Tessin. Les enfants ont désigné avec des ballons colorés les lieux où ils se sentaient bien (les oasis) et les lieux à améliorer (les déserts) dans leur quartier.



A Zurich, des centaines d'enfants ont vendu dans la rue du chocolat «droits des enfants», alors qu'au pays-d'Enhaut (VD) un forum sur le même sujet était organisé dans quatre villages du district.



«Avec cette journée d'action, nous voulons attirer l'attention sur la situation des enfants dans notre pays», explique le porte- parole de pro juventute Thomas Graf.



En Suisse, près de 200 000 enfants vivent dans la pauvreté, près de 20% des jeunes de 13 à 20 ans souffrent de dépression et environ 38 000 enfants de moins de 2 ans et demi sont régulièrement giflés, rappelle-t-il.

Enfants des rues

Terre des hommes a de son côté invité les adolescents et les enfants vivant en Suisse à pratiquer des travaux d'enfants des rues. Les participants ont nettoyé les chaussures des passants ou offert leur aide pour porter des sacs.



L'organisation a ainsi voulu sensibiliser le public au sort et aux droits des enfants du monde. Les bénéfices serviront aux programmes de la Fondation pour les enfants des rues dans une dizaine de pays.

Aussi dans le privé

De son côté, l'Association suisse pour la protection de l'enfant (ASPE) a invité les particuliers à ratifier symboliquement la Convention de l'ONU. Elle espère ainsi encourager le respect du droit des enfants dans le domaine privé également.



Enfin, toujours à l'occasion de la Journée mondiale des droits de l'enfant, la commune zougoise de Risch a reçu le prix Pestalozzi pour sa politique familiale et de l'enfance.



Dotée de 20 000 francs, la distinction est remise tous les deux ans à des institutions qui s'engagent à améliorer les espaces réservés aux enfants.





swissinfo avec les agences.

