Mariana Katzarova: un mandat pour le peuple russe

Dans ce mini-documentaire, Swissinfo suit la première rapporteuse spéciale des Nations unies pour la Russie, Mariana Katzarova. Un rare aperçu de l’un des mandats les plus exigeants du système onusien.

Elena Servettaz





Michele Andina Mon travail consiste à réaliser des vidéos et des podcasts sur des sujets scientifiques et technologiques. Je me spécialise dans le développement de formats vidéo explicatifs pour le visionnage mobile, en mélangeant les styles d'animation et de documentaire. J'ai étudié la réalisation de films et l'animation à la Haute école des arts de Zurich et j'ai commencé à travailler comme journaliste vidéo à SWI swissinfo.ch en 2004. Depuis, je me suis spécialisé dans la création de différents styles d'animation pour nos produits visuels.

Deutsch de Mariana Katzarova: ein UNO-Mandat für das russische Volk lire plus Mariana Katzarova: ein UNO-Mandat für das russische Volk

Русский ru Мариана Кацарова: женщина, бросившая вызов Кремлю lire plus Мариана Кацарова: женщина, бросившая вызов Кремлю

En 2023, Mariana Katzarova a été nommée première rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la situation des droits humains en Fédération de Russie. Sa mission consiste à documenter les violations des droits humains en Russie, y compris la torture, les détentions arbitraires, la psychiatrie punitive et la répression de la société civile. La Russie n’a jamais reconnu son mandat et refuse de lui accorder l’accès au pays.

Ce nouvel épisode de closeUp, une série de mini-documentaires produite par Swissinfo, suit Mariana Katzarova de Genève à Bruxelles alors qu’elle rencontre des représentants de l’ONU et de l’UE et recueille les témoignages d’Ukrainiens et de Russes ayant survécu à la torture. Il offre un aperçu rare du travail des rapporteurs spéciaux de l’ONU, des experts indépendants non rémunérés dont les missions deviennent de plus en plus risquées.

«Ce n’est pas mon histoire de persécution que je raconte. C’est celle du peuple russe», confie-t-elle à Swissinfo.

Née et élevée dans la Bulgarie communiste, Mariana Katzarova a découvert très tôt ce que signifie défier un système autoritaire. Elle n’avait pas le droit de choisir son école et, plus tard, étudiante, elle a rejoint l’un des premiers journaux d’opposition après la chute du mur de Berlin en 1989. Elle est devenue la première citoyenne bulgare à étudier à la Columbia Journalism School de New York.

Son parcours l’a menée sur les lignes de front de la Bosnie, pendant le siège de Sarajevo, puis en Tchétchénie, où elle a documenté les crimes de guerre et les violations des droits humains. Chez Amnesty International, elle a passé près d’une décennie à enquêter sur la Russie, dirigeant des équipes d’investigation et publiant le premier rapport de l’organisation sur la torture dans le pays en 1997.

Aujourd’hui, en tant que rapporteuse spéciale de l’ONU sur la Russie, elle rencontre directement les survivants d’abus – des personnes LGBTQ+ tchétchènes aux prisonniers de guerre ukrainiens – qui lui confient leurs témoignages et preuves médicales. Mais quels sont le coût personnel et le sacrifice que représente la documentation des violations des droits humains en Russie et dans ses environs? Réponse dans ce documentaire.

