Pourquoi la Suisse n’extrade pas ses ressortissants

Illustration: Kai Reusser, Swissinfo

Certains États extradent leurs citoyennes et citoyens recherchés par la justice à l'étranger. La Suisse ne le fait en principe pas, sauf dans un cas de figure.

5 minutes

Giannis Mavris Où se situe la Suisse dans le monde ? Et où va-t-elle ? Je me concentre sur les développements actuels et futurs possibles. Après avoir terminé mes études (histoire, droit et études européennes), j'ai travaillé pendant un certain temps à l'ambassade de Suisse à Athènes. J'ai une expérience journalistique en Suisse et à l'étranger, au niveau local et national, en tant que pigiste et journaliste salarié. Aujourd'hui, je me concentre sur l'international. Autres langues: 2 Deutsch de Warum die Schweiz ihre Staatsbürger:innen nicht ausliefert original lire plus Warum die Schweiz ihre Staatsbürger:innen nicht ausliefert

Italiano it Perché la Svizzera non estrada i propri cittadini lire plus Perché la Svizzera non estrada i propri cittadini

Toute personne recherchée à l’étranger peut y être renvoyée en vertu d’une demande d’extradition, afin de purger sa peine ou de répondre de ses actes devant la justice.

Cette procédure est toutefois plus complexe qu’il n’y paraît à première vue. Les pays traitent en effet ces demandes d’extradition de manière très variable, en particulier lorsqu’il s’agit de leurs propres ressortissants et ressortissantes.

À cet égard, la manière dont la Suisse procède dans de tels cas est souvent mal comprise à l’étranger. Explications.

Pourquoi la Suisse n’extrade-t-elle pas ses propres ressortissants?

La Constitution fédéraleLien externe prévoit que les Suisses ne peuvent être extradés qu’avec leur consentement. Cette disposition repose sur le principe de la souveraineté territoriale: la Suisse traite ses citoyens et citoyennes conformément à ses propres lois.

Historiquement, cela s’explique par la crainte de la persécution politique. Au 19e siècle, l’Europe a été le berceau des révolutions libérales qui ont conduit à l’émergence des États-nations modernes.

Se sont ensuivis des mouvements réactionnaires qui ont à nouveau restreint les libertés démocratiques. Dans ce contexte, de nombreuses personnes ont fui une justice politisée pour se réfugier en Suisse, considérée comme un havre de paix pour les exilés européens. Ces expériences ont façonné la conception suisse du droit, en particulier en matière d’extraditionLien externe.

Que se passe-t-il si la Suisse n’extrade pas les personnes recherchées?

Si une personne n’est pas extradée, elle peut néanmoins faire l’objet de poursuites, notamment par les autorités suisses. Celles-ci peuvent par exemple fournir une entraide judiciaire, se charger des poursuites pénales ou faire exécuter la peine en Suisse. Le prérequis étant que les faits reprochés soient également punissables en Suisse. Se réfugier dans son pays d’origine ne protège donc pas contre une sanction.

Les personnes possédant plusieurs nationalités constituent un cas particulier. Si elles se trouvent en Suisse, la Suisse ne les extrade pas. En revanche, si elles se trouvent dans un pays dont elles ont la nationalité et y font l’objet de poursuites pénales, la Suisse a peu de possibilités d’intervenir. Elle fournit généralement une aide consulaire dans de tels cas.

Plus

Plus Droits humains Un Suisse de 81 ans emprisonné en Tunisie: sa famille tire la sonnette d’alarme Ce contenu a été publié sur Un ancien employé de l’ONU est en détention préventive depuis plus d’un an. La Suisse et le HCR en font-ils assez pour ce cas? lire plus Un Suisse de 81 ans emprisonné en Tunisie: sa famille tire la sonnette d’alarme

Quelles sont les exceptions en matière d’extradition?

La Cour pénale internationale (CPI) traite les crimes les plus graves: le génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre. En tant qu’État partie, la Suisse coopère avec la CPI et a mis en place les bases juridiques nécessaires. Les ressortissantes et ressortissants suisses peuvent donc être remis à la CPI; une éventuelle peine sera alors purgée en Suisse.

>> Découvrez ici le principe de la compétence universelle:

Plus

Plus Affaires étrangères Le nouvel élan de la compétence universelle expliqué en six points Ce contenu a été publié sur La compétence universelle veut que les crimes les plus graves puissent être poursuivis partout dans le monde. Né après la Seconde Guerre mondiale, ce principe s’impose seulement aujourd’hui. lire plus Le nouvel élan de la compétence universelle expliqué en six points

Quels pays extradent leurs propres ressortissants?

Peu d’États extradent leurs propres ressortissants et ressortissantes. Il s’agit principalement des États-Unis, du Canada, de l’Irlande, du Royaume-Uni, de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande. Tous ces États suivent la tradition de la Common Law, une tradition juridique issue de Grande-Bretagne et qui se développe principalement par le biais de la jurisprudence.

Par contraste, le droit civil, qui a vu le jour en Europe continentale dans le prolongement de la jurisprudence romaine, est avant tout un processus législatif. Ce système est aujourd’hui plus répandu, mais il existe également d’autres traditions juridiques et surtout de nombreux systèmes mixtes.

Plus

Plus Affaires étrangères Notre newsletter sur la politique extérieure de la Suisse La Suisse dans un monde qui bouge. Observez avec nous la politique extérieure suisse et ses évolutions. Nous vous fournissons les approfondissements parfaits pour cela. lire plus Notre newsletter sur la politique extérieure de la Suisse

Il existe le mandat d’arrêt européen, qui permet les poursuites pénales au sein de l’Union européenne. Il a remplacé les procédures d’extradition traditionnelles, raccourci les délais d’extradition et expressément permis que les pays européens transfèrent leurs propres ressortissantes et ressortissants.

Les États membres – qui historiquement, à l’instar de la Suisse, extradaient rarement leurs propres citoyens – s’orientent ainsi progressivement vers un «espace de liberté, de sécurité et de justice». Il s’agit là d’un objectif des traités européensLien externe et de l’expression d’une «union sans cesse plus étroite», un principe fondamental de l’intégration européenne.

Relu et vérifié par Marc Leutenegger, traduit de l’allemand à l’aide de l’IA/ptur/rem

Voici comment nous traduisons à l’aide de l’IA Pour certains contenus, nous utilisons des outils de traduction automatique tels que DeepL et Google Translate. Chaque article traduit est ensuite vérifié en détail par un journaliste afin d’en garantir l’exactitude du contenu. L’utilisation d’outils de traduction nous permet de consacrer davantage de temps à la rédaction d’articles approfondis. Découvrez ici comment nous travaillons avec l’IA.

Les plus appréciés Les plus discutés

En conformité avec les normes du JTI Plus: SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative