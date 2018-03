- Corviglia, la piste de la descente messieurs est longue de 2989 m. et sa dénivellation de 800 m. - Le départ est à 2840 m. et l'arrivée à 2040 m d'altitude. - La piste et ses 41 portes a été dessinée par l'Italien Helmut Schmalzl. - La descente est d'une durée moyenne de une minute 40 secondes. - 49 coureurs ont pris le départ, 46 se sont classés, 3 ont été éliminés.

Du bronze pour Kernen à St-Moritz 08. février 2003 - 14:40 La descente de samedi a été remportée par Walchhofer (Aut) devant Kjetil Andre Aamodt (No) et le Suisse Bruno Kernen. Didier Cuche est 4e. L'épreuve reine des Mondiaux de ski alpin a été courue dans des conditions idéales, avec soleil et poudreuse. Parti avec le dossard 31, l'Autrichien Michael Walchhofer a donc remporté samedi la médaille d'or de la descente de ces Championnats du monde de ski alpin à Saint-Moritz. Il s'est imposé dans des conditions idéales, dévalant les 2989 mètres de la descente en 1'43"45. A 51 centièmes, Kjetil-Andre Aamodt - déjà détenteur de la médaille de bronze du combiné - a gagné la médaille d'argent. Avec cette douzième médaille, le Norvégien, pourtant âgé de 33 ans, est le skieur le plus titré de l'histoire du ski mondial. Les Suisses au rendez-vous Enfin, les Suisses ont répondu présent lors de ce rendez-vous prestigieux du ski alpin. Après une course riche en rebondissements, pendant laquelle on a pu croire quelques minutes à un doublé Kernen/Cuche sur le podium, le Bernois a terminé troisième, à 97 centièmes d'Aamodt et à 1 seconde 13 centièmes du Neuchâtelois. Offrant du coup à la Suisse sa première médaille de ces Championnats du monde. Détenteur de la difficile quatrième place, Didier Cuche n'a du reste pas caché sa déception, mais se concentre désormais sur la suite des épreuves, lundi. Autre Suisse, Ambrosi Hoffmann a terminé à 1 seconde 19 centièmes, réalisant une excellente performance. De son côté, Franco Caveign est vingt-cinquième. A noter que l'Autrichien Hermann Maier, le «miraculé du ski», a terminé au huitième rang. swissinfo avec les agences En bref - Corviglia, la piste de la descente messieurs est longue de 2989 m. et sa dénivellation de 800 m. - Le départ est à 2840 m. et l'arrivée à 2040 m d'altitude. - La piste et ses 41 portes a été dessinée par l'Italien Helmut Schmalzl. - La descente est d'une durée moyenne de une minute 40 secondes. - 49 coureurs ont pris le départ, 46 se sont classés, 3 ont été éliminés.