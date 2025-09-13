La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Du cinéma documentaire dans les salles romandes

Ciné-Doc est de retour pour une dixième saison de projections dans quatorze salles régionales de Suisse romande. De septembre à mars, le rendez-vous documentaire propose six films suivis de rencontres avec les cinéastes ou des invités thématiques.

(Keystone-ATS) «Le goût des choses» ouvre cette édition anniversaire. Le film d’Alain Wirth suit un projet d’agriculture biologique sur les hauts de Vevey. A découvrir dès mardi au cinéma Astor, à Vevey, puis à Fribourg, Orbe, Chexbres et Porrentruy notamment.

Les autres films de la saison explorent des thématiques de société fortes par le biais de l’intime et des liens familiaux, expliquent les organisateurs. «Les Papas» questionne de nouvelles formes de paternité. Dans un décor dépouillé, «Bilder im Kopf» fait dialoguer la cinéaste Eleonora Camizzi avec son père schizophrène.

«Ceci est mon corps» raconte le combat du réalisateur abusé par un prêtre. Enfin, dans «La Vallée», le cinéaste Gwennaël Bolomey ressent le besoin urgent de remonter dans la région de son enfance – la vallée de Joux – à la naissance de ses deux filles.

