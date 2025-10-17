La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Du pistolet au char: des cadres de l’armée testent leur arsenal

Keystone-SDA

Sur le terrain de tir de Hinterrhein (GR), des cadres de l’armée suisse ont testé cette semaine toute une gamme d’armements, du pistolet au char. L’exercice visait à leur faire observer les effets réels des tirs sur différentes cibles.

(Keystone-ATS) Pour pouvoir se défendre, il est indispensable que les cadres connaissent les effets des différents systèmes d’armes, a écrit le Département de la défense (DDPS) dans un communiqué vendredi. Près d’une centaine de cadres ont ainsi assisté à des démonstrations en tir réel de tous les systèmes terrestres: pistolets, mitrailleuses, mortiers, armes antichars et chars.

Les participants ont pu observer les effets en direct des tirs et examiner les impacts sur différentes cibles, selon le DDPS. Cette formation, intitulée «Reloaded 25», s’adressait principalement aux militaires de carrière et aux officiers des états-majors des unités de milice. Les démonstrations ont été enregistrées en audio et vidéo et seront intégrées à l’avenir dans des supports de formation.

