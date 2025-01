Du travail plein les bras pour la Rega à St-Sylvestre

Keystone-SDA

La Rega a effectué plus de 240 interventions entre le 31 décembre 2024 et le 2 janvier 2025 pour secourir des personnes en détresse, soit 30% de plus qu’un an plus tôt. C’est la conséquence de la forte affluence en montagne, due notamment à une météo très favorable.

1 minute

(Keystone-ATS) Un an plus tôt, le temps était moins propice aux excursions en montagne et au ski, explique vendredi la Garde aérienne suisse de sauvetage (Rega). Le nombre d’interventions par hélicoptère des secouristes est étroitement lié à la météo et à l’affluence des amateurs de loisirs en montagne et des touristes.

Plus de la moitié des opérations ont porté sur des accidents de sport d’hiver. La deuxième cause principale est liée aux maladies et accidents tels des malaises et crises cardiaques. La Rega a aussi été appelée suite à des accidents de trafic, pour des évacuations et des transferts entre hôpitaux.

La Garde aérienne de sauvetage a en outre été sollicitée à l’étranger. Les trois jets ambulances ont servi ces derniers jours à aller chercher des blessés et des malades dans des pays aussi divers que la Finlande, l’Espagne, le Maroc, l’Egypte et l’Italie, relève encore le communiqué.