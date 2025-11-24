Durcissement du critère d’éligibilité des préfets bernois à l’étude

Keystone-SDA

Le Gouvernement bernois va étudier un durcissement des critères régissant l'élection des préfets. Le Grand Conseil bernois a accepté lundi à l'unanimité une motion transformée en postulat déposée après qu'un candidat du Rassemblement romand patriotique (RRP) habitant à Lausanne eut brigué le poste de préfet du Jura bernois.

(Keystone-ATS) Il n’y a pas eu de débat au Grand Conseil, les députés ayant suivi le Conseil-exécutif qui proposait d’accepter la motion sous forme moins contraignante de postulat. Il devra étudier la possibilité de durcir certaines conditions réglant le droit à se porter candidat au poste de préfet.

Lors de l’élection le 18 mai à la préfecture de l’arrondissement du Jura bernois, la sortante Stéphanie Niederhauser, qui briguait un troisième mandat, avait obtenu 9366 voix contre 493 à son adversaire du RRP. Cette votation avait coûté 50’000 francs alors que l’on s’acheminait vers une élection tacite.

Auteure de cette motion, la députée PLR Virginie Heyer a qualifié cette situation d’aberration. «Vis-à-vis des citoyennes et citoyens, il est difficilement explicable qu’il soit possible qu’un candidat du canton de Vaud, membre d’un parti inconnu et ne connaissant manifestement pas le Jura bernois puisse se présenter et provoquer ainsi un exercice citoyen inutile», a souligné l’élue dans son texte.

Virginie Heyer a donc plaidé en faveur d’un durcissement de la loi sur les préfets et les préfètes pour éviter que la situation vécue dans le Jura bernois ne se présente dans tout autre arrondissement administratif du canton de Berne. La loi permet à un citoyen d’un autre canton de se présenter à l’élection à la préfecture.

La députée du Jura bernois demande donc de modifier la loi sur les préfets et les préfètes pour exiger que les candidats à une élection à la préfecture soient domiciliés dans l’arrondissement dans lequel ils se présentent depuis au moins trois mois. Le nombre de signatures de soutien requises pour déposer une candidature devrait aussi être revu à la hausse.