EAI: Le feu après une frappe près d’une centrale nucléaire

Keystone-SDA

Un incendie s'est déclaré après une frappe de drone près de la centrale nucléaire de Barakah, aux Emirats arabes unis, sans faire de blessés ni provoquer de hausse de la radioactivité, ont annoncé dimanche les autorités locales.

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(Keystone-ATS) L’incident survient alors que des monarchies du Golfe accusent l’Iran d’avoir mené des frappes de drones sur leur territoire malgré le cessez-le-feu annoncé le 8 avril, qui a mis fin aux hostilités déclenchées fin février entre la République islamique, Israël et les Etats-Unis.

«Les autorités d’Abou Dhabi sont intervenues après un incendie survenu dans un générateur électrique situé à l’extérieur du périmètre intérieur de la centrale nucléaire de Barakah (…) à la suite d’une frappe de drone», a indiqué dans un communiqué le service de presse du gouvernement local d’Abou Dhabi.

«Aucun blessé n’a été signalé et aucun impact sur les niveaux de sûreté radiologique n’a été constaté», a ajouté cette source, sans préciser l’origine de l’attaque.

«L’Autorité fédérale de régulation nucléaire (FANR) a confirmé que l’incendie n’avait pas affecté la sûreté de la centrale ni la disponibilité de ses systèmes essentiels, et que toutes les unités fonctionnent normalement», a-t-elle poursuivi.

Le directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, a exprimé «sa profonde préoccupation» dans un message publié sur X.

«Inacceptable»

«Toute activité militaire menaçant la sûreté nucléaire est inacceptable», a ajouté le chef de l’agence onusienne, précisant avoir été informé par les Emirats «que les niveaux de radiation à la centrale nucléaire de Barakah restent normaux et qu’aucun blessé n’a été signalé».

Construite par un consortium sud-coréen mené par le fournisseur d’énergie KEPCO, la centrale nucléaire de Barakah est entrée en service en 2020. Selon l’opérateur public Emirates Nuclear Energy Corporation (ENEC), elle produit 40 térawattheures par an et couvre jusqu’à 25% des besoins en électricité de cette riche monarchie pétrolière.

Située à plus de 200 kilomètres à l’ouest d’Abou Dhabi, à proximité des frontières saoudienne et qatarie, la centrale se trouve plus près de Doha que des principaux centres urbains émiratis.

Les Emirats arabes unis ont été le deuxième pays de la région, après l’Iran, à se doter d’une centrale nucléaire, et le premier dans le monde arabe.

Depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, déclenchée le 28 février par une offensive israélo-américaine contre l’Iran, les Emirats ont été visés par plus de 2800 missiles et drones, essuyant l’essentiel des représailles iraniennes parmi les monarchies du Golfe.

Rôle «actif»

Au début du mois, les Emirats avaient déjà imputé à Téhéran une frappe de drone contre une installation énergétique à Fujaïrah, dans l’est du pays, accusation démentie par l’Iran.

Téhéran accuse de son côté des pays du Golfe d’avoir permis aux forces américaines d’utiliser leur territoire pour mener des attaques contre la République islamique.

La tension est encore montée cette semaine après des informations de presse faisant état de frappes menées directement par les Emirats arabes unis et l’Arabie saoudite contre l’Iran pendant la guerre.

Les Emirats ont rejeté «catégoriquement» les allégations de Téhéran, qui les accuse de jouer un rôle «actif» aux côtés des Etats-Unis et d’Israël dans le conflit.

Malgré le cessez-le-feu, l’Iran continue de verrouiller le détroit d’Ormuz, voie stratégique du commerce mondial, alors que les Etats-Unis imposent eux aussi un blocus des ports iraniens.