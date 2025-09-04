La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Eaux du Rhône et du Léman: accord franco-suisse signé à Genève

Keystone-SDA

Le conseiller fédéral Albert Rösti et le ministre délégué du commerce extérieur et des Français de l'étranger Laurent Saint-Martin ont signé jeudi à Genève deux accords sur la gestion des eaux du Rhône et du Léman. Objectif: renforcer la coopération bilatérale.

1 minute

(Keystone-ATS) L’accord relatif à la coopération sur les eaux transfrontalières du Rhône met en place une commission de coopération bilatérale. Elle disposera d’une vue d’ensemble sur les défis et les enjeux relatifs à la vie du fleuve et à ses usages. Elle ouvrira la voie à une gestion davantage intégrée et durable des eaux transfrontalières, soulignent l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) et l’Ambassade de France dans des communiqués.

L’accord sur la régulation des eaux du lac Léman permettra aux deux pays de mieux anticiper, prévenir et gérer les risques de crue et d’étiage, de partager les connaissances scientifiques les plus avancées. Il vise également à mieux protéger les écosystèmes et la biodiversité et à coopérer sur la fixation des grands paramètres hydrologiques du Léman et du Rhône.

